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Суббота, 12.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
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Пандемия коронавируса: в мире число погибших от COVID-19 близится к 1 млн

Пандемия коронавируса: в мире число погибших от COVID-19 близится к 1 млн
Обновлено 07:25 Сегодня Телеграф Фото: unsplash.com
По информации на 12 сентября, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 913 015. В свою очередь, выздоровели 19 107 362 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире 28 313 733 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются:

  • США "6 443 048",
  • Индия "4 562 414",
  • Бразилия "4 238 446",
  • Россия "1 048 257",

а также:

  • Перу,
  • Колумбия,
  • Мексика,
  • Южно-Африканская Республика,
  • Испания,
  • Аргентина,
  • Чили,
  • Иран,
  • Франция.

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Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США "192 968", Бразилии "129 522", Индии "76 271", Мексике "70 183", Великобритании "41 703", Италии, Франции и Перу.

Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.

Ранее сообщалось, что в приближением осени власти американского штата Нью-Йорк приняли решение расширить масштабы тестирования граждан на COVID-19 и обычный грипп, включая умерших, если их смерть была связана с респираторным заболеванием, которое не было подтверждено.

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Все по теме:

Заражение, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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