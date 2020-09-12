Пандемия коронавируса: в мире число погибших от COVID-19 близится к 1 млн

Всего в мире 28 313 733 человек инфицировано.
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются:
а также:
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США "192 968", Бразилии "129 522", Индии "76 271", Мексике "70 183", Великобритании "41 703", Италии, Франции и Перу.
Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.
Ранее сообщалось, что в приближением осени власти американского штата Нью-Йорк приняли решение расширить масштабы тестирования граждан на COVID-19 и обычный грипп, включая умерших, если их смерть была связана с респираторным заболеванием, которое не было подтверждено.