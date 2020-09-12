Пандемия коронавируса: в мире число погибших от COVID-19 близится к 1 млн

По информации на 12 сентября, общее количество умерших от инфекции, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2, в мире составляет 913 015. В свою очередь, выздоровели 19 107 362 человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

Всего в мире 28 313 733 человек инфицировано.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются:

США "6 443 048",

Индия "4 562 414",

Бразилия "4 238 446",

Россия "1 048 257",

а также:

Перу,

Колумбия,

Мексика,

Южно-Африканская Республика,

Испания,

Аргентина,

Чили,

Иран,

Франция.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США "192 968", Бразилии "129 522", Индии "76 271", Мексике "70 183", Великобритании "41 703", Италии, Франции и Перу.

Напомним, за минувшие сутки, 10 сентября, заболевание на коронавирус в Украине впервые подтвердили в 3144 человек, при этом погибли 53 человека.

Ранее сообщалось, что в приближением осени власти американского штата Нью-Йорк приняли решение расширить масштабы тестирования граждан на COVID-19 и обычный грипп, включая умерших, если их смерть была связана с респираторным заболеванием, которое не было подтверждено.