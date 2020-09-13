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Пожары в Калифорнии: Трамп отправится в самое сердце пламени

Пожары в Калифорнии: Трамп отправится в самое сердце пламени
07:20 Вс, 13 Сентябрь 2020 Телеграф Укринформ
Президент США совершит поездку в штат Калифорния, страдающий от масштабных лесных пожаров. Об этом сообщает Голос Америки.

В понедельник Дональд Трамп посетит в Калифорнии парк Макклеллан, где местные и федеральные спасательные службы предоставят ему полную информацию о лесных пожарах.

Как сообщил пресс-секретарь Белого дома Джад Дирр, с середины августа Дональд Трамп несколько раз обсуждал ситуацию с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом.

"Президент продолжает поддерживать тех, кто борется с бушующими лесными пожарами в рамках проводимых на местах, поддерживаемых на уровне штатов и федерального центра операций по ликвидации чрезвычайных ситуаций", - заявил Дирр.

В США лесные пожары уничтожили тысячи домов, не менее 25 погибших

Отмечается, что Трамп подписал декларацию о крупном стихийном бедствии в Калифорнии, в соответствии которой штату будет оказана федеральная помощь.

Как сообщалось, уже три недели в западных штатах США - Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне - бушуют лесные пожары.

Стихия, которой способствует засушливая погода, разрушила тысячи домов и стала причиной смерти по меньшей мере 25 человек.

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Все по теме:

США, Калифорния, Лесные пожары, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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