В США не утихают лесные пожары, число жертв растет: апокалиптические фото и видео

По состоянию на 14 сентября огонь перекинулся и на соседние штаты, в частности – Орегон и Вашингтон.

Масштабные пожары в США не стихают уже больше месяца. Впервые они возникли в местности Черри-Вэлли в Калифорнии в конце июля. Погибли уже 33 американца. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома.

В общем известно уже о 33 жертвах стихии, еще десятки человек числятся пропавшими без вести. Тысячи домов разрушены пожарами. Об этом сообщает пожарная служба штата.

Власть Орегона говорит, что готова к большому количеству погибших. Ведь до покрытых пеплом тел, возможно, еще просто не успели добраться. На сотни километров вокруг все находится в густом дыму.

Photos from last night of the #AppleFIRE. The fire is currently 1,900 acres and 0% contained. : TRW-Media pic.twitter.com/KxYEBKGg70 — CAL FIRE/Riverside County Fire Department (@CALFIRERRU) August 1, 2020

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел в пяти округах режим чрезвычайной ситуации. Он заявил, что пожары возникли из-за жары и сильного ветра, который способствовал распространению огня. Губернатор добавил, что синоптики еще раньше предупреждали о погодных условиях, которые впоследствии и привели к пожарам.

В США, штат Калифорния, очевидцы сняли на видео огненный смерч - разрушительное природное явление, представляющее опасность для населенных пунктов и промышленных центров. Видео было опубликовано в Twitter.

На опубликованных кадрах, снятых с высоты птичьего полета, видно, как вдалеке закручивается огненная воронка. Небо над ней окрашено в красный цвет, слышен вой сирен.

just what 2020 was missing... A FIRENADO pic.twitter.com/HSsGOXzVBx — Yasshole (@bbyimur4evergrl) September 11, 2020

С 15 августа огнем было уничтожено более 1,25 миллиона акров лесов, степей и частных участков, по площади превышает территорию штата Делавэр.

Ранее пожарные заверили, что взяли распространение огня под контроль, однако в небольших поселениях региона объявили об эвакуации населения. Там закрыли несколько дорог из-за угарного дым от пожаров. На оказание помощи населению направили военных.

HAPPENING NOW: The Apple Fire has spread to 12,000 acres in Riverside County, California. One home has been destroyed as evacuation orders remain in place. DETAILS: https://t.co/bUYj34VtvF pic.twitter.com/IYOIarxlOJ — Preston Phillips (@PrestonTVNews) August 2, 2020

В Орегоне более полумиллиона человек покинули собственные дома, спасаясь от смертоносной стихии. Погибли в огне по меньшей мере 4 человека, но точное число жертв стихии пока неизвестно.

По штату Орегон бушуют десятки пожаров, раздуваются чрезвычайно жарким суховеем, и по крайней мере один – рассматривают как поджог. Дым от лесных пожаров в Калифорнии закрасил небо в оранжевый и красный цвета. Фото выглядят апокалиптическими.

Стихию пытаются обуздать спасатели. Огонь поливают с неба вертолеты. Также пожарные используют на месте бульдозеры.