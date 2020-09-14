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В США признают, что Россия является главной угрозой безопасности для Восточной Европы

В США признают, что Россия является главной угрозой безопасности для Восточной Европы
Обновлено 23:37 Пн, 14 Сентябрь 2020 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер
Россия является самой большой угрозой безопасности для Восточной Европы, а потому международному сообществу стоит напомнить ей о взятых на себя международных обязательствах и о необходимости нести ответственность за свои действия.

Такое убеждение в понедельник во время вебинара под эгидой Центра европейской политики (EPC) по устойчивости и безопасности региона Восточной Европы выразил посол США Филип Рикер, сотрудник бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты имеют длительные и позитивные отношения со странами Восточной Европы... Можно согласиться с мнениями, что сегодня нет большей угрозы безопасности региона, чем Россия, хотя мы надеемся, что ситуация может быть иной. Мы хотели бы приобщиться к отношениям с Россией более позитивным образом. Пока мы видим, что Россия пытается подорвать политическую независимость соседей, продолжает подрывную деятельность, включая убийства, кампании дезинформации и кибернетические атаки", - сказал американский дипломат.

Он напомнил, что Россия продолжает поставлять оружие и тренировать подконтрольные силы в Восточной Украине, поставляет им тяжелое оружие, разрушая таким образом собственные дипломатические попытки доказать свою "невиновность" в соответствии с Минскими соглашениями.

"Россия действительно должна придерживаться на международной арене тех обязательств, которые взяла на себя, и признать ответственность за свои действия", - добавил представитель Госдепа США.

Он отметил, что информация, которая поступила от Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом, вызвала "абсолютный шок". По его словам, вывод немецких специалистов относительно природы яда был подтвержден сегодня в Швеции и во Франции.

Американский посол подчеркнул, что любое использование химического оружия где угодно и когда угодно при любых обстоятельствах является неприемлемым нарушением международных норм. США призвали Россию в полной мере сотрудничать с международным расследованием по этому отравлению. Дипломат подчеркнул, что ответственные лица, - и те, кто совершил эту атаку, и те, кто отдавал приказы, должны понести ответственность за свои поступки.

"Мы должны также помнить, что шесть с половиной лет назад Россия незаконно захватила Крым, продолжает оккупацию полуострова, подавляет критиков режима и полностью контролирует медиа, ущемляет религиозные свободы. Россия продолжает милитаризацию полуострова, что угрожает общей безопасности в Черном море и за его пределами. В Крымской декларации от июля 2018 года США четко заявили, что они не признают, и никогда не признают в будущем российские претензии относительно собственного суверенитета над полуостровом. Крым является Украиной, и мы хотим сделать понятным, что мы осуждаем действия, которые там проводит Россия", - подчеркнул Рикер.

Три европейские лаборатории подтвердили отравление Навального "Новичком"

Как сообщалось ранее, Рикер также заявил, что запрос об "инспекции" украинских позиций на Донбассе пророссийскими боевиками является попыткой России отойти от выполнения собственных обязательств по Минским соглашениям, и представить себя в качестве посредника, а не стороны конфликта, избежав, таким образом, ответственности за его решение.

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Россия, Госдеп США, Филип Рикер.

Автор:

Телеграф
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