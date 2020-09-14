В США признают, что Россия является главной угрозой безопасности для Восточной Европы

Россия является самой большой угрозой безопасности для Восточной Европы, а потому международному сообществу стоит напомнить ей о взятых на себя международных обязательствах и о необходимости нести ответственность за свои действия.

Такое убеждение в понедельник во время вебинара под эгидой Центра европейской политики (EPC) по устойчивости и безопасности региона Восточной Европы выразил посол США Филип Рикер, сотрудник бюро по делам Европы и Евразии Государственного департамента США.

"Соединенные Штаты имеют длительные и позитивные отношения со странами Восточной Европы... Можно согласиться с мнениями, что сегодня нет большей угрозы безопасности региона, чем Россия, хотя мы надеемся, что ситуация может быть иной. Мы хотели бы приобщиться к отношениям с Россией более позитивным образом. Пока мы видим, что Россия пытается подорвать политическую независимость соседей, продолжает подрывную деятельность, включая убийства, кампании дезинформации и кибернетические атаки", - сказал американский дипломат.

Он напомнил, что Россия продолжает поставлять оружие и тренировать подконтрольные силы в Восточной Украине, поставляет им тяжелое оружие, разрушая таким образом собственные дипломатические попытки доказать свою "невиновность" в соответствии с Минскими соглашениями.

"Россия действительно должна придерживаться на международной арене тех обязательств, которые взяла на себя, и признать ответственность за свои действия", - добавил представитель Госдепа США.

Он отметил, что информация, которая поступила от Германии об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом, вызвала "абсолютный шок". По его словам, вывод немецких специалистов относительно природы яда был подтвержден сегодня в Швеции и во Франции.

Американский посол подчеркнул, что любое использование химического оружия где угодно и когда угодно при любых обстоятельствах является неприемлемым нарушением международных норм. США призвали Россию в полной мере сотрудничать с международным расследованием по этому отравлению. Дипломат подчеркнул, что ответственные лица, - и те, кто совершил эту атаку, и те, кто отдавал приказы, должны понести ответственность за свои поступки.

"Мы должны также помнить, что шесть с половиной лет назад Россия незаконно захватила Крым, продолжает оккупацию полуострова, подавляет критиков режима и полностью контролирует медиа, ущемляет религиозные свободы. Россия продолжает милитаризацию полуострова, что угрожает общей безопасности в Черном море и за его пределами. В Крымской декларации от июля 2018 года США четко заявили, что они не признают, и никогда не признают в будущем российские претензии относительно собственного суверенитета над полуостровом. Крым является Украиной, и мы хотим сделать понятным, что мы осуждаем действия, которые там проводит Россия", - подчеркнул Рикер.

Как сообщалось ранее, Рикер также заявил, что запрос об "инспекции" украинских позиций на Донбассе пророссийскими боевиками является попыткой России отойти от выполнения собственных обязательств по Минским соглашениям, и представить себя в качестве посредника, а не стороны конфликта, избежав, таким образом, ответственности за его решение.