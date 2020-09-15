Вслед за "Лорой": новый ураган движется к юго-восточному побережью США

Ураган "Салли" приближается к американскому побережью Мексиканского залива, ожидается, что он затронет Луизиану, Миссисипи и Флориду.

Об этом сообщает американское издание USA Today со ссылкой на Национальный центр наблюдения за ураганами.

По данным центра, в понедельник "Салли" может стать причиной "штормовых приливов, угрожающих жизням людей, ураганных ветров и наводнений" вдоль побережья Мексиканского залива.

Синоптики отмечают, что дожди, вероятно, приведут к наводнениям различной степени серьезности на реках региона.

По состоянию на 11:00 местного времени в понедельник ураган находился в 225 км к востоку-юго-востоку от устья реки Миссисипи, он двигался на запад-северо-запад со скоростью 9,6 км/ч. При этом ветры внутри урагана достигали скорости 136,7 км/ч.

Согласно прогнозам, во вторник ураган, который достигнет второй категории, обрушится на Луизиану. Предупреждение действует для города Морган Сити и до границы со штатами Алабама и Флорида, в том числе и для Нового Орлеана.

Со вторника на среду ожидается, что ураган пройдет через Миссисипи, Алабаму и регион Панхэндл во Флориде.

Губернатор Луизианы Джон Белл Эдвардс призвал жителей немедленно подготовиться к урагану. "Нам нужно, чтобы все обратили внимание на этот шторм. Давайте отнесемся к этому серьезно", - цитирует USA Today Эдвардса.

Издание отмечает, что в Луизиане ранее предоставили убежище порядка 13 тыс. эвакуированным из-за урагана "Лора", обрушившегося на американское побережье Мексиканского залива в конце августа. Более 82 тыс. человек в районе озера Чарльз и на юго-западе Луизианы все еще остаются без электричества. Примерно 210 тыс. домохозяйств не имеют доступа к чистой питьевой воде.

Накануне власти Миссисипи предупредили жителей, что ожидаются высокие приливы. Губернатор штата Тейт Ривз призвал жителей всех прибрежных районов эвакуироваться.