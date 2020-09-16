Ядерное разоружение: США продолжают переговоры с КНДР

США продолжают переговоры с КНДР и другими странами региона относительно денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом заявил во вторник государственный секретарь США Майкл Помпео во время онлайн-выступления в Атлантическом совете.

"В публичной плоскости все затихло, но все еще продолжается большая работа", - охарактеризовал Помпео дипломатические усилия, направленные на ядерное разоружение КНДР.

Он уточнил, что к этому процессу привлечены союзники в регионе, в частности Япония и Южная Корея. В то же время, по его словам, прилагаются усилия в диалоге с Северной Кореей, "чтобы прийти к пониманию, какие возможности мы можем использовать".

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп с 2018 года провел по меньшей мере три встречи с лидером режима Северной Кореи Ким Чен Ыном. Главный вопрос переговоров заключался в ядерном разоружении КНДР и прекращении разработок баллистических ракет Пхеньяном. В обмен на это США предлагали снять экономическое эмбарго с КНДР и поспособствовать экономическому развитию страны.