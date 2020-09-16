На Аляске сильный ветер поднял вековую вулканическую пыль

В то время как западные штаты США страдают от дыма лесных пожаров, Аляска столкнулась с другой проблемой качества воздуха.

В понедельник, сильный южный ветер поднял облако пепла от извержения вулкана 1912 года, на высоту около 1200 метров.

Местные власти предупредили пилотов об угрозе попадания частиц в двигателя самолетов.

"Обычно такие события происходят каждую весну и осень, когда сильный ветер уносит пепел от извержения Новарупты, произошедшего в 1912 году", - сказала Кристи Уоллес, сотрудник Геологической службы США из Обсерватории вулканов Аляски.

Извержение Новарупты было самым мощным в 20 веке и считается одним из крупнейших в истории человечества.

Оно началось 6 июня 1912 года и длилось три дня.

Облако пепла поднялось на высоту 30 480 метров над регионом Катмай. По оценкам USGS, тогда было выброшено 15 кубических километров магмы.