Столкновение двух кранов в США: более двадцати пострадавших

По меньшей мере 22 человека получили травмы после столкновения двух кранов в городе Остин, что в штате Техас.

Как сообщила служба скорой помощи Остина, инцидент произошел утром в среду по местному времени.

"Общее число пострадавших составляет 22 (человека)", - сообщили в службе скорой.

При этом уточняется, что как минимум 16 человек были доставлены в медучреждения. Три человека отказались от госпитализации, еще трем оказали необходимую помощь на месте.

Кто именно получил ранения, какой тяжести, были ли среди пострадавших обычные граждане - кроме работников, привлеченных на стройке - пока не уточняется.

На месте инцидента работают спасательные подразделения и медики.

Строительная площадка, где произошла авария, расположена на северо-востоке Остина. Рядом есть парк, детская больница, торговый центр, а также жилой комплекс.