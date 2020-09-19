Ушла из жизни старейший член Верховного суда США

Рут Бейдер Гинзбург - самая старшая из членов нынешнего состава судей Верховного суда США - скончалась в возрасте 86 лет.

Старейший член Верховного суда США 87-летняя Рут Бейдер Гинзбург умерла в пятницу вечером от рака. Об этом говорится в распространенном заявлении судебного органа,.

"Судья Рут Бейдер Гинзбург умерла в этот вечер в окружении своей семьи у себя дома в Вашингтоне, округ Колумбия, из-за осложнений, вызванных раком поджелудочной железы", — говорится в документе. Гинзбург была второй по счету женщиной в истории США, которая стала судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет. В последние несколько лет у нее были серьезные проблемы со здоровьем.

После смерти судьи Верховного суда США этот пост, назначение на который является пожизненным, должен быть заполнен. Таким образом, это открывает возможность президенту США Дональду Трампу выдвинуть на должность своего кандидата, который должен быть одобрен Сенатом Конгресса США. Верхняя палата американского законодательного органа сейчас также контролируется республиканцами.

За несколько дней до смерти Гинзбург, которая считалась кумиром либеральной и прогрессивной общественности, говорила своей внучке о том, что больше всего хочет дожить до президентских выборов, чтобы в случае его смерти вакантную должность заполнил уже другой президент, пишет NPR.

Очередные всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса США, губернаторы 13 штатов и территорий. Соперником республиканца Трампа станет демократ Джозеф Байден. Напарниками Трампа и Байдена в предвыборной гонке, то есть претендентами на пост вице-президента США, является Майкл Пенс и Камала Харрис.