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Трамп рассказал, когда все американцы смогут получить вакцины от COVID-19

Трамп рассказал, когда все американцы смогут получить вакцины от COVID-19
07:10 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина
Глава Белого дома США надеется обеспечить всех американцев вакциной от коронавируса к апрелю 2021 года.

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил, что его администрация рассчитывает к апрелю 2021 года получить такие объемы вакцины от коронавируса, которых хватит для иммунизации всех жителей Соединенных Штатов.

"Мы ожидаем, что у нас будет достаточно доз вакцин для всех американцев к апрелю (2021 - ред.) года", - сказал он на брифинге.

Согласно оценкам Трампа, до конца 2020 года в распоряжении американских властей будут не менее 100 млн доз вакцины, а затем масштабы ее производства вырастут, и каждый месяц станут доступны "сотни миллионов доз".

Трамп подчеркнул, что распределение вакцины начнется в течение 24 часов после ее одобрения надзорными органами, причем значительная часть препарата будет поступать через американских военных.

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Ранее на этой неделе Трамп заявлял, что в США широкое распределение среди населения вакцины против коронавируса COVID-19 стартует в октябре, а к концу 2020 года будет готово 100 млн доз вакцины. Позже на пресс-конференции президент добавил, что при неудачном развитии событий вакцину в США придётся подождать чуть дольше - "в ноябре или в крайнем случае - в декабре".

Однако до этого директор Центров по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд говорил в Сенате, что вакцина будет доступной для американской общественности, скорее всего, в "конце второго квартала, в третий квартал 2021 года".

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Все по теме:

США, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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