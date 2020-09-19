Массовая стрельба в США: 14 пострадавших, 2 погибших (Видео)

В американском городе Рочестер произошла массовая стрельба, в результате которой 2 человека погибли и 14 получили ранения.

По данным полицейского управления, двое людей погибли и по меньшей мере 14 получили ранения в результате массовой стрельбы на вечеринке в Рочестере, штат Нью-Йорк.

Об этом сообщает американский канал ABC.

По словам временно исполняющего обязанности начальника полиции Рочестера Марка Симмонса, одна из жертв — женщина 18-22 лет, другой — мужчина 18-22 лет. 14 выживших были доставлены в две местные больницы. Симмонс сказал, что никто из других жертв не получил опасных для жизни травм.

Multiple RPD technician units leaving the scene. pic.twitter.com/3jpNY81C3F — Tyler Brown 13 WHAM (@tbrown13WHAM) September 19, 2020

На данный момент офицеры, по словам представителя полиции, все еще опрашивают свидетелей, чтобы получить дополнительную информацию о том, как началась стрельба, и узнать больше о подозреваемом или подозреваемых.

Когда полиция прибыла на место происшествия, Симмонс сказал, что полицейские видели, как 100 человек бежали к месту происшествия и от него. По его словам, до тех пор, пока не поступил вызов службы экстренной помощи по поводу стрельбы, звонков с жалобами на большое скопление людей не поступало.