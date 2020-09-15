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Расстрел полицейских в Лос-Анджелесе: полиция назначила награду за информацию о преступнике

Расстрел полицейских в Лос-Анджелесе: полиция назначила награду за информацию о преступнике
Обновлено 01:27 Сегодня Телеграф Aljazeera Фото: Твиттер
Власти США предложили вознаграждение в размере 100 тысяч долларов за информацию, которая поможет найти человека, расстрелявшего двух офицеров полиции округа Лос-Анджелес.

В субботу вечером по местному времени, злоумышленник подошел к припаркованной патрульной машине и несколько раз выстрелил из пистолета, после чего убежал.

Согласно данным полиции, оба правоохранителя, 31-летняя женщина и 24-летний мужчина, получили тяжелые ранения головы, но, согласно прогнозов врачей, должны выжить.

"Мы посмотрим, каковы будут долгосрочные последствия для их здоровья. Мы пока этого не знаем. Но они пережили самое худшее", - заявил журналистам в воскресенье шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва.

Награда за информацию о преступнике была предложена в воскресенье Наблюдательным советом округа Лос-Анджелес.

Описание злоумышленника до сих пор остается крайне неточным.

 

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"На данный момент у нас есть очень, очень общее описание", - сказал капитан Кент Вегенер на пресс-конференции в воскресенье.

Несколько демонстрантов собрались ночью в субботу возле Медицинского центра Святого Франциска в Линвуде, куда доставили раненных полицейских. Протестующие заблокировали вход и скандировали антиполицейские лозунги.

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Лос-Анджелес, Стрельба.

Автор:

Телеграф
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