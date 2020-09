Расстрел полицейских в Лос-Анджелесе: полиция назначила награду за информацию о преступнике

В субботу вечером по местному времени, злоумышленник подошел к припаркованной патрульной машине и несколько раз выстрелил из пистолета, после чего убежал.

Согласно данным полиции, оба правоохранителя, 31-летняя женщина и 24-летний мужчина, получили тяжелые ранения головы, но, согласно прогнозов врачей, должны выжить.

"Мы посмотрим, каковы будут долгосрочные последствия для их здоровья. Мы пока этого не знаем. Но они пережили самое худшее", - заявил журналистам в воскресенье шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва.

Награда за информацию о преступнике была предложена в воскресенье Наблюдательным советом округа Лос-Анджелес.

Описание злоумышленника до сих пор остается крайне неточным.

