Объявлен план "Сирена": в Никополе произошла стрельба, двое погибших

В городе Никополь произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

В Никополе (Днепропетровская область) произошла стрельба, погибли двое человек. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

В полиции установили личность одного из погибших. Сейчас в городе объявлен план "Сирена".

Сейчас полиция ищет причастных к стрельбе. Детали пока неизвестны. Открыто производство по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Ранее сообщалось, что под Киевом группа неизвестных приехала на автомобилях из Киева и устроила конфликт, который перерос в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

Напомним, в городе Украинка, что на Обуховщине, группа неизвестных приехала в местное кафе из Киева и устроила там стрельбу.

Как сообщалось, возле Мелитополя (Запорожская область) неизвестные обстреляли микроавтобус Ford. В результате обстрела пострадал водитель транспорта.

В Херсонской области местный житель под действием наркотиков устроил стрельбу из охотничьего ружья. Ранения получил один мужчина.

В Кирилловке на пляже полицейские задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату.