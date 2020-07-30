Житель Херсонской области устроил стрельбу в доме, есть раненый

Полицейские во взаимодействии с сотрудниками КОРД провели спецоперацию и задержали стрелка.

В селе Херсонской области мужчина под действием наркотиков устроил стрельбу из охотничьего ружья

По данным полицейских, местный житель пошел на преступление на фоне неприязненных отношений с знакомым.

Мужчина средь бела дня начал стрелять из охотничьего ружья и ранил по меньшей мере одного человека.

Об этом сообщили в департаменте уголовного розыска Национальной полиции.

В полиции подчеркнули, что обезвредили и задержали агрессивного стрелка без применения оружия.

"В настоящее время пострадавшему оказана медицинская помощь, жизни и здоровью ничего не угрожает. Жители района в безопасности", - заявили в уголовном розыске.

Как сообщалось, в Полтавской области в районе Пирятина обстреляли Mercedes, погиб мужчина.