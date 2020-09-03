В Запорожской области неизвестные расстреляли микроавтобус

Поздно вечером 2 сентября 2020 примерно в 20 км от Мелитополя Запорожской области расстреляли микроавтобус.

Возле Мелитополя (Запорожская область) неизвестные обстреляли микроавтобус Ford. В результате обстрела пострадал водитель транспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

Происшествие произошло вчера примерно в 23:00.

ВНИМАНИЕ! На видео присутствует ненормативная лексика! 18+

"На трассе неизвестные лица из огнестрельного оружия открыли огонь по микроавтобусу Ford", - сообщили в пресс-службе.

В результате стрельбы пострадали водитель микроавтобуса, мужчина 1993 года рождения, житель города Мариуполя.

В полиции сообщили, что решается вопрос о правой квалификации

Напомним, в Харьковской области неизвестные совершили нападение на микроавтобус, после чего скрылись с места происшествия. Правоохранители разыскали и задержали всех подозреваемых в нападении. В результате нападения пострадали четыре человека.