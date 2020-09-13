"Надеемся, они умрут": группа протестующих заблокировала доступы к больнице Лос-Анджелеса, куда доставили двух раненных полицейских

У больницы в Лос-Анджелесе, куда доставили двух тяжело раненных полицейских, собрались активисты движения "Black Lives Matter". Они заблокировали входы и выходы.

Вечером группа протестующих собралась возле здания больницы, куда доставили двух раненных полицейских.

Они скандировали лозунги "Мы надеемся, что они умрут" и блокировали служебные входы и выходы.

Black Lives Matter activists confront law enforcement at Los Angeles hospital where wounded officers were taken after they were shot. "To their family: I hope they f**king die.”

pic.twitter.com/bPgatQZYRI — Ian Miles Cheong (@stillgray) September 13, 2020

"Протестующим, блокирующим вход и выход из больницы экстренной помощи и кричащим "Мы надеемся, что они умрут", подразумевая двух шерифов Лос-Анджелеса, попавшим в засаду в Комптоне: Не блокируйте аварийные входы и выходы в больницу! На карту поставлены жизни людей, когда скорая помощь не может въехать", - написал департамент шерифа в Твиттер.

To the protesters blocking the entrance & exit of the HOSPITAL EMERGENCY ROOM yelling "We hope they die" referring to 2 LA Sheriff's ambushed today in #Compton: DO NOT BLOCK EMERGENCY ENTRIES & EXITS TO THE HOSPITAL. People's lives are at stake when ambulances can't get through. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

По словам официальных лиц, после того, как был отдан приказ о разгоне протестующих для деблокирования доступов к больнице, один из них оказал сопротивление и в итоге был задержан.

Помимо него также задержали женщину, которая тоже отказалась следовать приказам полицейских. Позже она представилась работником СМИ.

Оба человека были арестованы по подозрению в сопротивлении аресту. В воскресенье женщина была освобождена из-под стражи.