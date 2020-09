"Надеемся, они умрут": группа протестующих заблокировала доступы к больнице Лос-Анджелеса, куда доставили двух раненных полицейских

Вечером группа протестующих собралась возле здания больницы, куда доставили двух раненных полицейских.

Они скандировали лозунги "Мы надеемся, что они умрут" и блокировали служебные входы и выходы.

Black Lives Matter activists confront law enforcement at Los Angeles hospital where wounded officers were taken after they were shot.

"To their family: I hope they f**king die.”

— Ian Miles Cheong (@stillgray) September 13, 2020