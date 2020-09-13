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"Надеемся, они умрут": группа протестующих заблокировала доступы к больнице Лос-Анджелеса, куда доставили двух раненных полицейских

"Надеемся, они умрут": группа протестующих заблокировала доступы к больнице Лос-Анджелеса, куда доставили двух раненных полицейских
Обновлено 20:53 Сегодня Телеграф CBS Лос-Анджелес
У больницы в Лос-Анджелесе, куда доставили двух тяжело раненных полицейских, собрались активисты движения "Black Lives Matter". Они заблокировали входы и выходы.

Вечером группа протестующих собралась возле здания больницы, куда доставили двух раненных полицейских. 

Они скандировали лозунги "Мы надеемся, что они умрут" и блокировали служебные входы и выходы. 

"Протестующим, блокирующим вход и выход из больницы экстренной помощи и кричащим "Мы надеемся, что они умрут", подразумевая двух шерифов Лос-Анджелеса, попавшим в засаду в Комптоне: Не блокируйте аварийные входы и выходы в больницу! На карту поставлены жизни людей, когда скорая помощь не может въехать", - написал департамент шерифа в Твиттер. 

По словам официальных лиц, после того, как был отдан приказ о разгоне протестующих для деблокирования доступов к больнице, один из них оказал сопротивление и в итоге был задержан.  

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Помимо него также задержали женщину, которая тоже отказалась следовать приказам полицейских. Позже она представилась работником СМИ. 

Оба человека были арестованы по подозрению в сопротивлении аресту. В воскресенье женщина была освобождена из-под стражи.

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Все по теме:

США, Лос-Анджелес, Протесты, Стрельба.

Автор:

Телеграф
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