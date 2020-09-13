Стрельба в Лос-Анджелесе: неизвестный расстрелял двоих полицейских в их машине (Видео)

Двое полицейских Лос-Анджелеса находятся в критическом состоянии после того, как неизвестный обстрелял их автомобиль.

На видеозаписи инцидента видно, как фигура приближается к машине офицеров, затем открывает огонь и убегает.

Шериф Лос-Анджелеса Алекс Вильянуэва назвал этот поступок "трусливым". Подозреваемый остается на свободе.

Имена полицейских не разглашаются, но известно, что это были 31-летняя женщина и 24-летний мужчина.

Update: The gunman walked up on the deputies and opened fire without warning or provocation. pic.twitter.com/cBQjyKkoxJ — LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020

В полиции Лос-Анджелеса уточнили, что оба получили множественные огнестрельные ранения и находятся в критическом состоянии.

Согласно официальной статистике ФБР, почти 40 полицейских США были убиты при исполнении служебных обязанностей в 2020 году.