Кровавая перестрелка на фоне мирных переговоров: на севере Афганистане девять человек погибли после атаки талибов

"Столкновения произошли в районе Шинвари на окраине столицы провинции Кундуз. Силы безопасности начали поисковую операцию в этом районе после боев", - сказал пресс-секретарь местных сил безопасности.
Представитель полиции добавил, что среди убитых полицейских был старший офицер полиции провинции.
В последние годы провинция была ареной ожесточенных столкновений.
Кровавая перестрелка произошла на фоне проходящих в столице Катара мирных переговоров между афганской правительственной делегацией и представителями Талибана.
Напомним, власти Афганистана и представители радикальной группировки "Талибан" начали первые в истории мирные переговоры, которые имеют целью прекратить многолетний кровавый конфликт.
Гражданская война в Афганистане продолжается с 1970-х годов. Войска США находились в Афганистане почти 19 лет после терактов 11 сентября 2001 года.