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Кровавая перестрелка на фоне мирных переговоров: на севере Афганистане девять человек погибли после атаки талибов

Кровавая перестрелка на фоне мирных переговоров: на севере Афганистане девять человек погибли после атаки талибов
Обновлено 16:00 Сегодня Телеграф Синьхуа Фото: Твиттер
Пять полицейских и четыре проправительственных ополченца были убиты после атаки Талибана на контрольно-пропускные пункты в северной афганской провинции Кундуз.

"Столкновения произошли в районе Шинвари на окраине столицы провинции Кундуз. Силы безопасности начали поисковую операцию в этом районе после боев", - сказал пресс-секретарь местных сил безопасности.

Представитель полиции добавил, что среди убитых полицейских был старший офицер полиции провинции.

В последние годы провинция была ареной ожесточенных столкновений.

Кровавая перестрелка произошла на фоне проходящих в столице Катара мирных переговоров между афганской правительственной делегацией и представителями Талибана. 

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Напомним, власти Афганистана и представители радикальной группировки "Талибан" начали первые в истории мирные переговоры, которые имеют целью прекратить многолетний кровавый конфликт.

Гражданская война в Афганистане продолжается с 1970-х годов. Войска США находились в Афганистане почти 19 лет после терактов 11 сентября 2001 года.

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Афганистан, Талибан.

Автор:

Телеграф
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