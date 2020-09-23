Комитет Сената США утвердил кандидатуру посла в Украине

В Комитете Сената США по иностранным делам поддержали кандидатуру Кита Дейтона на пост посла в Украине.

Как передает "Голос Америки" кандидатуру Дейтона поддержали законодатели обеих партий, никаких замечаний относительно его назначения высказано не было.

"Я рад, что Комитет одобрил пятнадцать кандидатов (на разные должности) сегодня утром. Мне особенно приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе", — отметил после заседания глава Комитета Джим Риш.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Дейтона на пост посла в Украине еще в мае.

Дейтону 71 год. Он с 2010 года занимает должность директора Центра Джорджа Маршалла в городе Гармиш (Германия), также он выполняет функции старшего советника по вопросам обороны США по Украине. Этот пост он занял после увольнения из армии страны в звании генерал-лейтенанта.

С декабря 2005 по октябрь 2010 он выступал в качестве координатора по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте.

Также он был директором в вопросах стратегии, планирования и политики штаба армии Соединенных Штатов, директором операций разведывательного ведомства Министерства обороны, атташе по оборонным вопросам в посольстве США в РФ.