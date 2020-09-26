Слет байкеров в США завершился перестрелкой: есть погибший и раненные

В субботу во время собрания мотоклубов в Айове (США) произошла перестрелка, в ходе которой погиб один человек, а еще семь получили огнестрельные ранения.

По сведениям полиции, внутри здания в Ватерлоо собрались около ста человек. Около 3:00 по местному времени (11:00 по Киеву) случилось "какое-то противостояние", которое вскоре переросло в перестрелку.

Прибывшие на место офицеры, обнаружили раненных и убегающих с места события людей.

По словам начальника полиции Джоэла Фицджеральда, полицейские, которые находились поблизости, услышали выстрелы и прибыли на место происшествия "в течение нескольких секунд".

В перестрелке восемь человек получили огнестрельные ранения, один из них позже скончался. Еще четыре человека получили травмы из-за возникшего хаоса. Трое человек были арестованы.

Собрание не было санкционировано, полиция выясняет, кто арендовал здание. Также неясно, кто из присутствовавших открыл огонь.