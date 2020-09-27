Выявили десятки случаев: в США в водопроводе обнаружили смертельный микроб, пожирающий мозг

В американском Техасе в водопроводной воде обнаружили опасное одноклеточное простейшее - Naegleria fowleri.

Naegleria fowleri встречается в пресной воде во всем мире. Вместе с водой она попадает в носовой канал человека и оттуда с помощью обонятельного нерва - в головной мозг. Об этом сообщает украинская служба BBC News.

Микроб вызывает опаснейшею инфекцию и в буквальном смысле пожирает головной мозг, что в результате приводит к летальному исходу.

Впрочем, инфекции в США встречаются редко, с 2009 по 2018 зафиксировали 34 случая.

Врачи предупредили, что дети, люди летнего возраста и с ослабленной иммунной системой - "особенно уязвимы". В инфицированных наблюдаются такие симптомы, как жар, тошнота и рвота, а также ригидность шеи и головные боли. Большинство больных умирает в течение недели.

Наличие Naegleria fowleri в воде показали лабораторные тесты. Власти Техаса запретили использовать воду во всех случаях, кроме смыва туалета.

Проверку водопровода провели в связи с тем, что в начале сентября шестилетний мальчик инфицировался этим микробом и умер. Позже местные власти разрешили использование воды, но только после кипячения. Также рекомендуется не допускать ее попадания в нос.

Как сообщалось, в штате Калифорния, США, впервые с 2015 года зафиксировали случай заражения бубонной чумой.