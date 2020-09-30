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Microsoft обвинила Россию в поддержке деятельности хакеров

Microsoft обвинила Россию в поддержке деятельности хакеров
Обновлено 05:26 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay
Корпорация Microsoft обвинила Россию, Иран, Китай и КНДР в поддержке хакерских группировок.

Соответствующие данные приводятся в докладе по цифровой безопасности, опубликованном во вторник на сайте компании.

"Microsoft следит за активностью со стороны (хакеров), поддерживаемых властями, с тем, чтобы обеспечивать безопасность наших платформ, сервисов и клиентов", — указывается в докладе американской корпорации.

"В случае, если клиент становится мишенью или оказывается подвержен действий поддерживаемых властью (хакеров), активность которых отслеживает Microsoft, мы направляем пользователю сообщение об атаке, санкционированную на государственном уровне (NSN, nation state notification)", — подчеркнули в Microsoft.

Согласно опубликованному документу, за последние два года Microsoft направила клиентам в общей сложности более 13 тыс. таких сообщений.

"В процентном соотношении наибольшее число сообщений NSN касались действий, исходящих из России, а также Ирана, Китая, Северной Кореи и других стран", — говорится в докладе Microsoft.

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Ранее Microsoft также выступила с утверждением, что хакеры из России, Ирана и Китая причастны к кибератакам на людей и организации, имеющие отношение к предстоящим выборам президента в США.

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Китай, Россия, Иран, КНДР, Microsoft, Хакеры, Кибератака.

Автор:

Телеграф
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