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Столкнулся с самолетом-заправщиком: в США разбился истребитель F-35

Столкнулся с самолетом-заправщиком: в США разбился истребитель F-35
Обновлено 06:11 Сегодня Телеграф ABC Фото: Твиттер
В штате Калифорния разбился истребитель F-35 морской пехоты после того, как зацепился за крыло другого самолета во время воздушной заправки.

Согласно заявлению Корпуса морской пехоты, пилот истребителя F-35 смог безопасно катапультироваться, а самолет-заправщик KC-130 смог выполнить безопасную аварийную посадку. Пилот получил травмы и был госпитализирован.

"Примерно в 16:00 (2:00 по киевскому времени) поступило сообщение, что F-35B столкнулся с KC-130J во время дозаправки в воздухе, что привело к крушению F-35B. Пилот истребителя успешно катапультировался и в настоящее время проходит лечение", - говорится в заявлении авиабазы морской пехоты в Юме, штат Аризона.

"KC-130J приземлился недалеко от аэропорта Термал. Все члены экипажа в безопасности", - говорится в заявлении.

На изображениях из соцсетей видно, что самолет-заправщик приземлился "на брюхо" в поле. 

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Представитель Министерства обороны сообщил, что оба самолета размещены на авиабазе морской пехоты Мирамар в Сан-Диего, штат Калифорния.

Инцидент расследуется. 

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США, Калифорния, F-35.

Автор:

Телеграф
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