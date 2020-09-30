Столкнулся с самолетом-заправщиком: в США разбился истребитель F-35

Согласно заявлению Корпуса морской пехоты, пилот истребителя F-35 смог безопасно катапультироваться, а самолет-заправщик KC-130 смог выполнить безопасную аварийную посадку. Пилот получил травмы и был госпитализирован.
"Примерно в 16:00 (2:00 по киевскому времени) поступило сообщение, что F-35B столкнулся с KC-130J во время дозаправки в воздухе, что привело к крушению F-35B. Пилот истребителя успешно катапультировался и в настоящее время проходит лечение", - говорится в заявлении авиабазы морской пехоты в Юме, штат Аризона.
"KC-130J приземлился недалеко от аэропорта Термал. Все члены экипажа в безопасности", - говорится в заявлении.
На изображениях из соцсетей видно, что самолет-заправщик приземлился "на брюхо" в поле.
Представитель Министерства обороны сообщил, что оба самолета размещены на авиабазе морской пехоты Мирамар в Сан-Диего, штат Калифорния.
Инцидент расследуется.