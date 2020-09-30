Жаркие дебаты Трампа и Байдена: кто победил

По результатам опросов, которые провели после дебатов, показали, что за Байдена проголосовали большая часть населения, а именно 60% респондентов отдали победу Байдену и только 28% - Трампу.

Об этом сообщается в опросе фирмы SSRS, проведенном по заказу CNN - информируют в thebell.io.

"Это были худшие дебаты, что я когда-либо видел. Это были даже не дебаты, это был позор", - прокомментировал спор Трампа и Байдена журналист CNN, а ведущая канала Дана Бэш после окончания трансляции в прямом эфире назвала дебаты "дерьмовым шоу". Трамп выступал грубо и агресивно даже по своим меркам, а Байден старался ему не уступить - за полтора часа он успел назвать Трампа лжецом, клоуном и худшим президентом Америки, "щенком Путина", а в один момент сказал ему: "Ты когда-нибудь уже заткнешься?".

Больше журналистам предсказуемо не понравилось поведение Трампа. Оно сделало дебаты "грязными и недостойными", отметил ведущий CNN. Трамп постоянно прерывал ответы Байдена своими репликами, вступал в полемику с ведущим (журналистом про-трамповского Fox News). "Дебаты ясно показали всю степень презрения, которое эти два человека, соперничающие за самый могущественный пост в мире, питают друг к другу", пишет Bloomberg. NYT назвала дебаты "уродливой рукопашной", в которой кандидаты "выразили едкое презрение друг к другу на уровне, невиданном в американской политике". Журналист Эдвард Люс сказал Financial Times, что после просмотра дебатов "нам всем нужно принять душ".

Первые проведенные после дебатов опросы показывают, что зрители канала CBS, хоть и с меньшим отрывом, тоже проголосовали за Байдена - 48% против 41%.

После дебатов фьючерсы на американские фондовые индексы и азиатские акции упали, сообщает Bloomberg. Атмосфера дебатов свидетельствовала о росте рисков и неопределенности. "Это новое доказательство того, что, если Байден победит, Трамп не собирается принять поражение", - сказал изданию руководитель аналитического отдела Pepperstone Group Крис Уэстон.

Следующие дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами, третьи - 22 октября в Нэшвилле. Свои дебаты также проведут и кандидаты в вице-президенты - Майк Пенс и Камала Харрис.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден и президент-республиканец Дональд Трамп, баллотирующийся на второй срок во вторник провели первые дебаты – за пять недель до выборов 3 ноября.