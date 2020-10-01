Илон Маск потерял веру в человечество и отказывается вакцинироваться от COVID-19

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на подкаст журналистки Кары Свишер.
Бизнесмен объяснил свое решение тем, что он и его семья не находятся в группе риска. Когда Свишер отметила, что число смертей может увеличиться, Маск заявил, что "все умирают".
"Это все (ситуация с пандемией – ред.) уменьшило мою веру в человечество из-за иррациональности людей вообще", - сказал предприниматель.
Как известно, на сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует. Однако в ВОЗ убеждены, что её масштабные поставки начнутся летом 2021 года.
До тех пор, по оценкам специалистов ВОЗ, число смертей может достигнуть двух миллионов человек.
Отметку в один миллион погибших от коронавируса, мир прошел 29 сентября.