Илон Маск потерял веру в человечество и отказывается вакцинироваться от COVID-19

Основатель компаний Tesla и SpaceX, изобретатель Илон Маск заявил, что не станет делать вакцину от коронавируса, когда та будет разработана.

Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на подкаст журналистки Кары Свишер.

Бизнесмен объяснил свое решение тем, что он и его семья не находятся в группе риска. Когда Свишер отметила, что число смертей может увеличиться, Маск заявил, что "все умирают".

"Это все (ситуация с пандемией – ред.) уменьшило мою веру в человечество из-за иррациональности людей вообще", - сказал предприниматель.

Как известно, на сегодняшний день вакцины от коронавируса не существует. Однако в ВОЗ убеждены, что её масштабные поставки начнутся летом 2021 года.

До тех пор, по оценкам специалистов ВОЗ, число смертей может достигнуть двух миллионов человек.

Отметку в один миллион погибших от коронавируса, мир прошел 29 сентября.