Трамп болеет коронавирусом в палате из шести комнат: в СМИ попали фото

Президент США Дональд Трамп вместе с супругой заболели COVID-19 и были тут же доставлены в Национальный медицинский центр Уолтера Рида.

Прибывший в Национальный медицинский центр Уолтера Рида для наблюдения и лечения COVID-19, президент Трамп будет находиться в руках около 7000 сотрудников, включая некоторых ведущих врачей страны.

Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что глава Белого дома будет жить в специальном президентском люксе, известном как "Палата 71", являющимся одной из шести специальных палат, зарезервированных для высокопоставленных военных и членов кабинета Белого дома.

"Люкс специально оборудован защитными устройствами и средствами связи, используемыми для поддержки президента", - рассказала контр-адмирал Конни Мариано, которая работала врачом у Джорджа Буша и Билла Клинтона и была директором медицинского отделения Белого дома.

Белый дом отмечает, что Трамп будет "работать" из президентского люкса в течение "нескольких дней", но многие убеждены, что его госпитализация предполагает, что президенту намного хуже, чем это показывают официальные заявления.