Заразившийся коронавирусом Трамп попал в больницу: что известно о состоянии президента США

Лидер США Дональд Трамп подтвердил, что находится в медицинском центре и поблагодарил всех за поддержку.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

"Я хочу поблагодарить всех за потрясающую поддержку, – сказал Трамп в видео. – Я еду в госпиталь Уолтера Рида. Я думаю, что у меня все хорошо, но должны сделать так, чтобы быть уверенными, что все будет хорошо".

Также он рассказ о состоянии здоровья своей супруги. "У первой леди все хорошо. Большое спасибо, я очень ценю это и никогда не забуду. Спасибо", - поведал он.

Going welI, I think! Thank you to all. LOVE!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 3, 2020