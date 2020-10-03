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Суббота, 03.10.2020
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Заразившийся коронавирусом Трамп попал в больницу: что известно о состоянии президента США

Заразившийся коронавирусом Трамп попал в больницу: что известно о состоянии президента США
Обновлено 08:16 Сегодня Телеграф
Президент США Дональд Трамп опубликовал первое видео после того, как у него диагностировали коронавирус.

Лидер США Дональд Трамп подтвердил, что находится в медицинском центре и поблагодарил всех за поддержку.

 Об этом он рассказал в своем видеообращении.

"Я хочу поблагодарить всех за потрясающую поддержку, – сказал Трамп в видео. – Я еду в госпиталь Уолтера Рида. Я думаю, что у меня все хорошо, но должны сделать так, чтобы быть уверенными, что все будет хорошо".

Также он рассказ о состоянии здоровья своей супруги. "У первой леди все хорошо. Большое спасибо, я очень ценю это и никогда не забуду. Спасибо", - поведал он.

"Думаю, все идет хорошо! Спасибо вам за все. Люблю!!!", - написал позже он в своем Twitter.

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Как известно, утром 3 октября, Трамп рассказал, что у него и Мелании положительные результаты теста на COVID-19.

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Все по теме:

США, Дональд Трамп, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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