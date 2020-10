Казус во время дебатов в США: муха села на голову Пенса и это приковало внимание сети

Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США на короткое время появился еще один участник.

На пару минут в студию влетела муха и села на голову вице-президенту США Майку Пенсу, пока тот отвечал на вопросы о расовый несправедливости и о резонансном убийстве участницы протестов Бреонны Тейлор.

During tonight's vice presidential debate, a fly sat atop Mike Pence's head for about two minutes https://t.co/6nnYOUj3ww pic.twitter.com/mG5KSRV0ie — Variety (@Variety) October 8, 2020

В Твиттере муха на некоторое время стала наиболее обсуждаемой темой среди наблюдателей.

Некоторые из них заявили, что они не могут сосредоточиться на том, что говорят участники дебатов. Другие шутили о том, что муху теперь стоит проверить на коронавирус, так как она смогла обойти перегородку из оргстекла, разделяющую кандидатов и модератора.

В соцсетях уже появились карикатуры о том, что якобы эта муха поддерживает Байдена.

Сам Байден тоже не отстал от тренда.

В своем Твиттере он обнародовал фото с мухобойкой и подписью "Pitch in $5 to help this campaign fly", что можно перевести с английского как "внесите 5 долларов, чтобы помочь кампании развиваться", так и "внесите 5 долларов, чтобы помочь этой мухе из кампании".

Pitch in $5 to help this campaign fly. https://t.co/CqHAId0j8t pic.twitter.com/NbkPl0a8HV — Joe Biden (@JoeBiden) October 8, 2020

Это не первый раз, когда насекомое заняло центральное место во время дебатов в год выборов. В 2016 году муха села на переносицу кандидата от демократов Хиллари Клинтон во время дебатов с нынешним президентом Дональдом Трампом.

В американском Университете Юты в Солт-Лейк-Сити прошли дебаты между кандидатами в вице-президенты - республиканцем Майком Пенсом и демократом Камалой Харрис.

Как известно, по результатам опросов, которые провели после дебатов 30 сентября, 60% респондентов отдали победу Байдену и только 28% - Трампу.