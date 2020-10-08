Скачать
Четверг, 08.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Степанакерт опустел, много новых убитых: карта боев и последние вести о войне за Нагорный Карабах
Степанакерт опустел, много новых убитых: карта боев и последние вести о войне за Нагорный Карабах
Казус во время дебатов в США: муха села на голову Пенса и это приковало внимание сети
Казус во время дебатов в США: муха села на голову Пенса и это приковало внимание сети
Стало известно, почему Михаил Жванецкий ушел со сцены
Стало известно, почему Михаил Жванецкий ушел со сцены
Франция растоптала Украину в товарищеском матче (видео)
Франция растоптала Украину в товарищеском матче (видео)

Казус во время дебатов в США: муха села на голову Пенса и это приковало внимание сети

Казус во время дебатов в США: муха села на голову Пенса и это приковало внимание сети
06:15 Сегодня Телеграф AP
Во время дебатов кандидатов в вице-президенты США на короткое время появился еще один участник.

На пару минут в студию влетела муха и села на голову вице-президенту США Майку Пенсу, пока тот отвечал на вопросы о расовый несправедливости и о резонансном убийстве участницы протестов Бреонны Тейлор. 

 В Твиттере муха на некоторое время стала наиболее обсуждаемой темой среди наблюдателей.

Некоторые из них заявили, что они не могут сосредоточиться на том, что говорят участники дебатов. Другие шутили о том, что муху теперь стоит проверить на коронавирус, так как она смогла обойти перегородку из оргстекла, разделяющую кандидатов и модератора. 

В соцсетях уже появились карикатуры о том, что якобы эта муха поддерживает Байдена. 

 Сам Байден тоже не отстал от тренда.

В своем Твиттере он обнародовал фото с мухобойкой и подписью "Pitch in $5 to help this campaign fly", что можно перевести с английского как "внесите 5 долларов, чтобы помочь кампании развиваться", так и "внесите 5 долларов, чтобы помочь этой мухе из кампании". 

Это не первый раз, когда насекомое заняло центральное место во время дебатов в год выборов. В 2016 году муха села на переносицу кандидата от демократов Хиллари Клинтон во время дебатов с нынешним президентом Дональдом Трампом.

В американском Университете Юты в Солт-Лейк-Сити прошли дебаты между кандидатами в вице-президенты - республиканцем Майком Пенсом и демократом Камалой Харрис. 

Как известно, по результатам опросов, которые провели после дебатов 30 сентября, 60% респондентов отдали победу Байдену и только 28% - Трампу.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

США, Выборы в США, Майк Пенс, Камала Харрис.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Степанакерт опустел, много новых убитых: карта боев и последние вести о войне за Нагорный Карабах
02 Зеленский отправит Шмыгаля в отставку: озвучен прогноз по срокам
03 Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
04 Михаил Жванецкий про Путина, Украину и жизнь: лучшие выступления сатирика на видео
05 Киев накрыло смогом: что случилось и как задымленная столица выглядит на фото
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;У вируса нет избирательности&quot;: что говорил Анатолий Чубайс про COVID-19
"У вируса нет избирательности": что говорил Анатолий Чубайс про COVID-19
Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
Семья пропавшей в Крыму студентки открыла волнующие детали дела
&quot;Надо проверить почту&quot;: Россия объявила в розыск Тихановскую
"Надо проверить почту": Россия объявила в розыск Тихановскую
Подборка сериалов на осенний вечер - рейтинг лучших от Джамалы
Подборка сериалов на осенний вечер - рейтинг лучших от Джамалы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь