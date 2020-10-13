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"День гнева коренных народов": протестующие в Портленде снесли памятники двух президентов США

"День гнева коренных народов": протестующие в Портленде снесли памятники двух президентов США
Обновлено 04:45 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер
В Портленде, штат Орегон, протестующие организовали акцию "День гнева коренных народов", приуроченную ко Дню Колумба. В хоте нее были снесены памятники президентов США Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

По данным издания The Oregonian, около 200 человек в ночь на понедельник организовали акцию, названную "Днем гнева коренных народов". Перед тем, как снести с постаментов статуи, участники шествия побили стекла в здании Исторического общества Орегона. На его фасаде был вывешен плакат: "Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц".

Издание напоминает, что Рузвельт выступал с расистскими высказываниями в адрес коренных жителей США, а статуе Линкольна досталось за то, что во время боевых действий, которые шли в период его правления между белыми американцами и коренными жителями, были повешены 38 индейцев-дакота.

Обе статуи были подарены Портленду в 1920-х годах.

Ранее в Портленде уже проходили протесты, связанные с расовой дискриминацией, некоторые из них сопровождались насилием, напоминает The Oregonian.

Как сообщалось ранее, в Париже протестующие с фейерверками пытались штурмовать полицейский участок.

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США, Протесты, Портленд.

Автор:

Телеграф
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