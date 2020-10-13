"День гнева коренных народов": протестующие в Портленде снесли памятники двух президентов США

В Портленде, штат Орегон, протестующие организовали акцию "День гнева коренных народов", приуроченную ко Дню Колумба. В хоте нее были снесены памятники президентов США Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

По данным издания The Oregonian, около 200 человек в ночь на понедельник организовали акцию, названную "Днем гнева коренных народов". Перед тем, как снести с постаментов статуи, участники шествия побили стекла в здании Исторического общества Орегона. На его фасаде был вывешен плакат: "Прекратите восхвалять расистов, колонизаторов, убийц".

Издание напоминает, что Рузвельт выступал с расистскими высказываниями в адрес коренных жителей США, а статуе Линкольна досталось за то, что во время боевых действий, которые шли в период его правления между белыми американцами и коренными жителями, были повешены 38 индейцев-дакота.

Portland : Des émeutiers antifa en train de renverser la statue de Roosevelt à Portland. Ils ont réussi à la faire tomber pic.twitter.com/xa5teNRIkL — richard (@richard39836110) October 12, 2020

Обе статуи были подарены Портленду в 1920-х годах.

Portland (USA) : La statue d'Abraham Lincoln a été renversée hier soir par la faction communiste antifa lors de ce qu'ils ont appelé la «journée de la colère» pic.twitter.com/rt5KvXpw2z — richard (@richard39836110) October 12, 2020

Ранее в Портленде уже проходили протесты, связанные с расовой дискриминацией, некоторые из них сопровождались насилием, напоминает The Oregonian.

Как сообщалось ранее, в Париже протестующие с фейерверками пытались штурмовать полицейский участок.