Толпа штурмовала полицейский участок в Париже: устроили "праздничный" фейерверк (Видео)

Об этом пишут западные СМИ, в частности, BBC и DailyMail.

"Вчера вечером совершено насильственное нападение на полицейский участок в Шампиньи с применением различных взрывных снарядов. Ни один из полицейских не пострадал", - говорится в сообщении парижского полицейского управления в Twitter, обнародованном в воскресенье.

Также полиция обнародовала видео, на котором видны многочисленные взрывы фейерверков у отделения Шампиньи-сюр-Марн, что в юго-восточной части Парижа.

Нападавшие пытались силой проникнуть в отделение, но не смогли.

The police station of Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), was attacked during the night from Saturday to Sunday by around 40 people with projectiles and fireworks.

The station’s entrance and 2 police vehicles were damaged. pic.twitter.com/MEv7FZCUtJ

