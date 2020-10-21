США готовы закончить работу над новой ядерной сделкой с Россией

Стороны близки к заключению новой сделки взамен СНВ-3.

В Госдепе США заявили, что готовы закончить работу на новой ядерной сделкой с РФ, сказано в заявлении пресс-секретаря ведомства Морган Ортагус

Это случилось после того, как Кремль заявил, что не будет наращивать число ядерных боеголовок, но только в обмен на аналогичный шаг США.

"Мы высоко ценим готовность Российской Федерации добиться прогресса в вопросе контроля над ядерными вооружениями", — сказала Ортагус.

"Соединенные Штаты готовы немедленно встретиться, чтобы завершить работу над соглашением. Мы надеемся, что Россия даст своим дипломатам полномочия, чтобы сделать это", — указано в заявлении.

По данным источников издания The Wall Street Journal в Белом доме, стороны близки к заключению нового соглашения.

Ранее в октябре Белый дом сообщил, что не будет соглашаться на предложение РФ продлить на год договор СНВ-3 без каких-либо условий.

Во вторник в МИД РФ заявили, что Россия готова "заморозить" количество ядерных боезарядов, если США согласятся продлить на год действие Договора о стратегических и наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3, - ред.), действие которого заканчивается 5 февраля 2021 года.