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Знает, как достучаться до избирателя: американский конгрессмен поиграла в "Among us" и ее смотрели 400 тысяч человек

Знает, как достучаться до избирателя: американский конгрессмен поиграла в "Among us" и ее смотрели 400 тысяч человек
Обновлено 02:47 Сегодня Телеграф BBC Фото: Твиттер
Американский конгрессмен поиграла в "Among Us" и ее стрим стал третьим по популярности на Twitch за всю историю.

Конгрессмен-демократ Александрия Окасио-Кортез три с половиною часов играла "Among Us" на Twitch и ее стрим стал одним из самых просматриваемых на этой платформе.

На момент публикации данной заметки запись трансляции просмотрели более 5 миллионов раз. 

В пиковый момент к стриму Окасио-Кортез присоединились около 439 тысяч зрителей. Тем самым она заняла третье месте среди рекордсменов в Twitch. Первое место сохраняется за репером Drake, 15 марта 2018 года за его игрой в Fortnite наблюдали более 600 тысяч человек.  

Конгрессмен призвала игроков присоединиться к ней онлайн, чтобы "озвучить свой голос" перед выборами в США 3 ноября.

Аналитики считают, что этот трюк сработал, потому что "она немного геймер".

"Мне это кажется искренним. Я действительно думаю, что это очень умный способ повысить осведомленность о выборах, особенно среди заведомо труднодоступного поколения Z", - сказала Луиза Шортхаус, аналитик игровой индустрии Omdia.

Но она также предупредила, что любым другим политикам, пытающимся поднять рейтинги на платформе Twitch, будет намного труднее.

Реакция на стрим конгрессмена была в основном положительной: зрители говорили, что это "естественный" способ взаимодействия с молодыми американцами.

Among Us - чрезвычайно популярная онлайн-игра, в которой игроки пытаются починить сломанный космический корабль. Задача усложняется тем, что среди них есть предатель, которому поручается саботировать работы и убивать других игроков. 

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Отметим, что у конгрессмена более 550 000 подписчиков на Twitch, и это больше, чем у любого из ее политических коллег. Так у сенатора-демократа Берни Сандерса 160 тысяч подписчиков, а у Дональда Трампа 143 тысячи - но оба используют платформу для политических трансляций и выступлений, а не для игр.

На этих выборах демократы включили видеоигры в избирательную кампанию. Так в другой популярной игре Animal Crossing: New Horizons у Джо Байдена есть виртуальный полевой офис. 

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Выборы, Twitch, Among Us, Александрия Окасио-Кортез.

Автор:

Телеграф
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