Знает, как достучаться до избирателя: американский конгрессмен поиграла в "Among us" и ее смотрели 400 тысяч человек

Конгрессмен-демократ Александрия Окасио-Кортез три с половиною часов играла "Among Us" на Twitch и ее стрим стал одним из самых просматриваемых на этой платформе.

На момент публикации данной заметки запись трансляции просмотрели более 5 миллионов раз.

В пиковый момент к стриму Окасио-Кортез присоединились около 439 тысяч зрителей. Тем самым она заняла третье месте среди рекордсменов в Twitch. Первое место сохраняется за репером Drake, 15 марта 2018 года за его игрой в Fortnite наблюдали более 600 тысяч человек.

Wow! Congresswoman Alexandria Ocasio-Cortez has hit the third most watched stream on Twitch for playing the famous video game, Among Us! Congratulations @AOC! #aocamongus pic.twitter.com/MP1e5zBamC

— TurtleTacoYT (@TurtleTacoYT1) October 21, 2020