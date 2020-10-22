В США троих реперов застрелили на вечеринке в Хьюстоне (Видео)

В США на вечеринке убили троих молодых реперов.

В Хьюстоне (штат Техас) во время вечеринки в клубе DD Sky Club застрелили трех человек.

Очевидцы сообщили о том, что сначала между двумя группами произошла драка, а затем прозвучало "от семи до десяти выстрелов". Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили убитыми 19-летнюю девушку и двух парней 21 и 22 лет. Еще один 17-летний подросток получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Канал KPRC 2 сообщает, что убитые были местными реперами.

Всего на вечеринке присутствовало около 30 человек.

Кейд Траммелл, 20-летний местный хип-хоп исполнитель, выступавший на клубном шоу с открытым микрофоном, сказал, что слышал от семи до десяти выстрелов, прежде чем он и его друзья сбежали с места событий.

"Мы очень испугались, мы бежали, спасая свои ... жизни", - сказал он.

Полиция продолжает поиски двух человек, которые по предварительной информации ответственны за стрельбу.

Вечеринка проводилась нелегально, так как власти Техаса запретили проведение публичных мероприятий из-за коронавирусных ограничений.

Как сообщалось ранее, в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии, солдаты открыли огонь по участникам протеста против жестокости полиции.