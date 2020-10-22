Скачать
Четверг, 22.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
"Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)
"Шахтер" сенсационно победил "Реал" резервным составом (видео)
Итоги дня 21 октября: поездка «слуг народа» на Донбасс, военный парад Зеленского и рекорды смертности от COVID-19
Итоги дня 21 октября: поездка «слуг народа» на Донбасс, военный парад Зеленского и рекорды смертности от COVID-19
Турция "без колебаний" готова отправить войска в Карабах
Турция "без колебаний" готова отправить войска в Карабах
Лига чемпионов: результаты матчей 21 октября
Лига чемпионов: результаты матчей 21 октября

В США троих реперов застрелили на вечеринке в Хьюстоне (Видео)

В США троих реперов застрелили на вечеринке в Хьюстоне (Видео)
Обновлено 05:43 Сегодня Телеграф ABC Фото: Твиттер - 1POCNEWS
В США на вечеринке убили троих молодых реперов.

В Хьюстоне (штат Техас) во время вечеринки в клубе DD Sky Club застрелили трех человек.  

Очевидцы сообщили о том, что сначала между двумя группами произошла драка, а затем прозвучало "от семи до десяти выстрелов". Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили убитыми 19-летнюю девушку и двух парней 21 и 22 лет. Еще один 17-летний подросток получил тяжелые ранения и был госпитализирован. 

Канал KPRC 2 сообщает, что убитые были местными реперами.  

Всего на вечеринке присутствовало около 30 человек. 

Кейд Траммелл, 20-летний местный хип-хоп исполнитель, выступавший на клубном шоу с открытым микрофоном, сказал, что слышал от семи до десяти выстрелов, прежде чем он и его друзья сбежали с места событий.

"Мы очень испугались, мы бежали, спасая свои ... жизни", - сказал он.

Полиция продолжает поиски двух человек, которые по предварительной информации ответственны за стрельбу.  

Вечеринка проводилась нелегально, так как власти Техаса запретили проведение публичных мероприятий из-за коронавирусных ограничений

Как сообщалось ранее, в Лагосе, крупнейшем городе Нигерии, солдаты открыли огонь по участникам протеста против жестокости полиции.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

США, Стрельба, Техас.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Азербайджан взял под контроль еще один населенный пункт в Карабахе: актуальная карта и видео
02 Российская школьница заманила в военкомат 30 призывников: в сети смеются
03 В Гяндже происходит настоящая человеческая трагедия, - журналист из Азербайджана
04 Злоумышленник, захвативший заложников в Грузии, направляется в сторону Абхазии
05 Теневые схемы на рынке электроэнергии – главная иллюстрация масштабной коррупции в Украине – эксперт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Алена Лоран рассказала, кто пытался похитить ее шестилетнюю дочь
Алена Лоран рассказала, кто пытался похитить ее шестилетнюю дочь
&quot;Дипломатического решения нет&quot;: Пашинян призвал граждан отправляться на фронт
"Дипломатического решения нет": Пашинян призвал граждан отправляться на фронт
Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман
Зеленский для Путина чужой, а Лукашенко вызывает глубокое омерзение, - Леонид Гозман
&quot;Старость не в радость&quot;: фигуру Веры Брежневой раскритиковали в сети
"Старость не в радость": фигуру Веры Брежневой раскритиковали в сети
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь