Болтон: Трамп может вывести США из состава НАТО

Президент США Дональд Трамп может принять решение о выводе страны из состава НАТО.

Такое мнение высказал бывший советник главы Белого дома по вопросам национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу "Дождь".

"Думаю, на втором сроке это возможно. Думаю, это будет очень большой ошибкой для Соединенных Штатов. Но многие решения Трампа относительно вопросов внутренней безопасности не основываются на критериях конкретных вариантов политики, из которых он выбирает. Они основываются на его личных суждениях о том, к каким результатам для внутренней политики приведет то или иное решение", - сказал Болтон, отметив, что в случае победы Трампа на предстоящих выборах, с него "спадут политические ограничения".

Впрочем, по его убеждению НАТО не сможет существовать без США.

"Я думаю, это будет ошибка, очень большая ошибка для Запада в целом", - отметил он.

Гипотетический развал альянса, по мнению Болтона, приведет к тому, что мир станет более хаотичным, чем является в настоящее время.

71-летний Болтон был советником Трампа по нацбезопасности с апреля 2018 года. Осенью 2019 года он подал в отставку по инициативе президента. Трамп заявил, что причиной увольнения послужили разногласия.