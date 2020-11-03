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СМИ: нашумевшая в США конспирологическая теория может иметь российские корни

СМИ: нашумевшая в США конспирологическая теория может иметь российские корни
Обновлено 06:52 Сегодня Телеграф

К продвижению в социальной сети Twitter конспирологического движения QAnon причастна Россия. 

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на действующих и бывших топ-менеджеров социальной сети. Информацию также подтверждают архивы заблокированных аккаунтов.

Члены движения убеждены в существовании мирового заговора против президента США Дональда Трампа. 

Они убеждены, что Трамп работает над разоблачением глобальной схемы сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, в которой якобы замешаны представители Демократической партии

Отмечается, что связанные с Россией аккаунты с декабря 2017 года были задействованы в распространении сообщений подобного содержания. Именно тогда были опубликованы первые сообщения, автор которых подписывался буквой Q.

QAnon в Твиттере упоминался более 17 тысяч раз. В течение 2018-19 годов за дезинформацию было заблокировано более 4000 аккаунтов.

Напомним, в США 3 ноября состоятся президентские выборы, в связи с чем владельцы магазинов предпринимают меры, чтобы уберечься от возможных беспорядков

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США, Россия, QAnon.

Автор:

Телеграф
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