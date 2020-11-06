Tesla начала производить текилу: первую партию раскупили за пару часов

Производитель электромобилей Tesla, возглавляемый Илоном Маском запустил собственную линию текилы.

Об этом пишет CNN.

Продукт, получивший название Tesla Tequila, имеет бутылку в форме молнии и производится калифорнийским брендом Nosotros Tequila. Продают напиток по цене в 250 долларов за бутылку.

Несмотря на то, что заказ был ограничен двумя бутылками на руки, а доставка производилась лишь в некоторые регионы США, первая партия разлетелась за считанные часы.

Впервые идея Маска о текиле прозвучала в 2018 году. Тогда он пошутил о том, что продукт будет называться "Teslaquila" и даже выложил фотографию того, как может выглядеть бутылка.

Это не первый раз, когда Tesla удивляет своим выбором товаров. Ранее в этом году компания начала продавать красные мини-шорты S3XY в шутливой ответной реакции на инвесторов, которые "закрыли" Tesla или поспорили, что ее акции упадут. Каждая пара была оценена в 69,420 долларов.