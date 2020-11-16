Пионтковский рассказал, чем Трамп расстроил Путина

Российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, чем 45-ый президент США Дональд Трамп расстроил Кремль.

Своим мнением он поделился в интервью Обозревателю.

"Американский президент – это не русский царь. В США сложная система сдержек и противовесов. Как раз вот это единство в Конгрессе мешало Трампу реализовывать все путинские хотелки", - сказал он, добавив, что при Трампе для Украины все делалось вопреки его желаниям.

Пионтковский также отметил, что главным результатом поражения Трампа будет возврат Западного мира на международную арену.

Говоря о том, почему 45-ого президента США так любили в Кремле, политолог отмечает, что Трамп отрицал существование Запада и свободного мира.

"Он просто не понимал значения этих слов. Для него America first означала прежде всего разборки со всеми американскими союзниками", - считает Пионтковский.

По его словам, Трамп воспринимал свое президентство исключительно с финансовой стороны, так и внешняя политика строилась "исключительно с точки зрения финансовой выгоды тех или иных сделок".

"То же самое относится и к НАТО. Вот это особенно нравилось Путину", - говорит политолог.

Теперь же, по его мнению, Запад и НАТО вернутся на политическую арену в качестве сильных игроков, готовых "противостоять авторитарным режимам и их поползновениям на суверенитет соседних стран", в чем он видит главную новость для Украины.

Как сообщалось ранее, Пионтковский считает, что Путин слабеет.