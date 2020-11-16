Путин слабеет: Пионтковский высказался о здоровье президента РФ

В последнее время распространяются слухи о болезни Паркинсона у президента России Владимира Путина. В то же время, есть объективные странности в поведении главы РФ и тот факт, что он полгода просидел в бункере.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL озвучил российский политолог, проживающий в США, Андрей Пионтковский.

Пионтковский признался. что в последнее время ему удалось "переговорить" с многими инсайдерами, и они подтверждают тенденцию ослабления реальной власти Путина.

"И не потому, что ему брошен вызов и какие-то люди из его окружения предлагают другую программу. А просто чисто физически – человеку со слабеньким здоровьем и психологическим состоянием, находящимся в бункере, очень трудно эффективно управлять таким большим государством и контролировать все процессы", - отметил политолог.

Ранее "Телеграф" сообщал о странностях в поведении Путина.