Путин снова странно себя вел, говоря о войне в Карабахе (видео)

Президент РФ Владимир Путин провел брифинг по ситуации в Нагорном Карабахе.

Путин прочитал свое заявление "с листочка", при этом отчетливо слышно, как он запинается. Также заметно, как у российского президента трясутся руки.

"Собрал вас, чтобы обсудить ситуацию , которая сложилась в зоне Нагорно-Карабахского конфликта. Надеюсь, что мы не будем уже употреблять это словосочетание "Нагорно-Карабахский конфликт", - сказал Путин.

Как сообщалось ранее, в западных СМИ появился прогноз, что Путин уйдет в январе 2021 года. Причиной послужит то, что российский президент якобы тяжело болен.

Впрочем пресс-секретарь Кремля информацию о тяжелой болезни Путина отвергает.

Тем не менее, в сети продолжают строить предположения о том, что Путин страдает от болезни Паркинсона.

Какой план заготовлен в России на случай ухода Путина, читайте в материале: Уйдет ли Путин в ближайшее время? Прогноз генерала.