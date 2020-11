У адвоката Трампа во время брифинга потекла краска для волос: в сети появились фотожабы

Личный правозащитник президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обвинил политических оппонентов своего подопечного в махинациях во время президентской гонки. Юрист настолько разволновался, что по его лице растеклась краска для волос.

Об этом в Твиттере информируют "The Recount"

Во время жаркого брифинга Джулиани заявил, что команда Джо Байдена незаконно скорректировала дату отправки бланков по почте по прямому указанию от начальства в лице самого Байдена и Хиллари Клинтон.

It appears that Rudy Giuliani is sweating through his hair dye. pic.twitter.com/OY3dGL1BtX — The Recount (@therecount) November 19, 2020

Однако предметом пристального внимания американских журналистов стали не слова адвоката действующего президента Соединенных Штатов, а растекшаяся краска для волос на голове разгоряченного юриста.

В сети появилось много фотожаб на эту тему: "Спросите себя, видели ли когда-нибудь Руди Джулиани и барона Харконнена в одной комнате?"

There Will Be Dye#RudyGiuliani



From https://t.co/JEHswnVder



and https://t.co/s5uFrGpM1R pic.twitter.com/H4FuylOMDs — I Come From Nowhere, And You Should Go There (@PeterWoodDotAug) November 20, 2020

So @badgermancer compared the bizarre melting Guiliani pics to Zorg in Fifth Element and I can't unseeit now... pic.twitter.com/F8t1DGsZP8

— Mariah McCourt (@TiredFairy) November 20, 2020