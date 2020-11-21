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Такие же вбросы распространяли в Украине: людей Трампа заподозрили в использовании кремлевских технологий

Такие же вбросы распространяли в Украине: людей Трампа заподозрили в использовании кремлевских технологий
Обновлено 19:03 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В работе команды 45-го президента США Дональда Трампа по дискредитации президентских выборов нашли российский след. 

Сообщение соответствующего содержания опубликовал российский социолог Игорь Эйдман у себя в Facebook, который сравнивает происходящее после выборов в США с пропагандистской кампанией на востоке Украины.

"Все они строятся по одному принципу: определяется целевая группа для дезинформационного воздействия, у нее формируются образы врага, его заговора "против нас" и угрозы от него исходящей. В результате, под воздействием страха и гнева, вызванных этой дезинформацией, представители целевой группы входят в публичный, часто насильственный конфликт с теми, кто обозначен в качестве врага", - написал он. 

Целью таких кампаний Эйдман называет раскол и дестабилизацию общества. 

"В Украине целевой группой для кремлевской дезинформационной кампании были русскоязычные, преимущественно жители юго-восточных регионов... В США целевая группа для дезинформации – белая консервативная малообразованная часть населения преимущественно из американской глубинки", - пишет он. 

По словам социолога, в обоих случаях аудитории внушается образ угрозы и заговора. 

"Множество сообщений об угрозе белым американцам со стороны левых или цветных радикалов в случае победы Байдена практически текстуально воспроизводят те, которые транслировались русскоязычным в Украине (только там угроза по кремлевской легенде исходила от "западенцев-бандеровцев")", - пишет Эйдман. 

Он отмечает, что подобные кампании Кремль проводит по всему миру, поставив в пример Германию. 

"Целевые аудитории: конспирологи, коронодиссиденты, ультраправые, ультралевые и русскоязычные. Образ врага – федеральное правительство и лично Меркель, "находящиеся по контролем США и международной олигархии", угроза - превращение граждан в рабов олигархии с помощью карантинных мер и прививок. Как видим, один и тот же почерк и в Украине, и в США, и в Германии", - отметил социолог.

При том, он отмечает, что технологии, применяемые пиарщиками Трампа "не соответствуют нормам американской политической культуры", однако больше напоминают российскую предвыборную борьбу. 

По его словам. после выборов в США началась кампания, целью которой является дальнейший раскол общества. 

"Адвокаты Трампа озвучили фантастическую историю о заговоре против своего клиента, среди участников которого якобы были абсолютно не связанные друг с другом люди от покойного Уго Чавеса до Сороса, от Мадуро до Клинтонов, владельцы каких-то мифических серверов в Германии и Испании, китайские и кубинские коммунисты, вредительские канадские кампании, мошеннические компьютерные программы и т.д.", - написал Эйдман.

Он также напомнил о том, как в Украине раскручивались истории об "американском заговоре" и "пришедших ко власти фашистах". 

"Такие вбросы рассчитаны даже не на доверие к явно завиральной дезинформации, а на создание негативного информационного фона, ощущения у аудитории, что "что-то там нечисто", "дыма без огня не бывает", - написал он, подчеркнув, что не верит в то, что команде Трампа "хватило бы безумия придумать такую развесистую, по-российски масштабную беспредельно наглую клюкву".

Как сообщалось ранее, Трамп заявил, что его поражению поспособствовали крупные фармацевтические компании.

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Все по теме:

Украина, США, Дональд Трамп, Игорь Эйдман.

Автор:

Телеграф
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