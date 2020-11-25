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Рехнулся совсем сказочно: Facebook разозлил российских пропагандистов из-за выборов в США

Рехнулся совсем сказочно: Facebook разозлил российских пропагандистов из-за выборов в США
20:09 Сегодня Телеграф

"Фейсбук" стал ставить уведомление о вероятной победе Джо Байдена на выборах под каждым постом Дональда Трампа. Тем самым социальная сеть разозлила российских пропагандистов.

Об этом пишет Телеграмм канал "Ortega".

В их сообщении говорится, что "Фейсбук рехнулся совсем уже сказочно и клеймит плашкой «Слава президенту Байдену!» любые записи Дональда Трампа, в том числе и неполитические, вроде «С моим сыном все хорошо».

 

 

 

"Плашка, видимо, подразумевает, что "спасибо Байдену за это". Если женщина красива и в постели горяча, это личная заслуга Леонида Ильича. Нет, мальчики и девочки, это что угодно, только не либеральные ценности,"  - сделал себе репост российский пропаганистский  канал. 

В комментариях к этому репосту люди начали осуждать эти действия: "Что тут удивительного! У них сейчас как раз эпоха" застоя "," Этот Фейсбук уже совсем обнаглел".

Ранее не смотря на то, что Джо Байден победил на президентских выборах в США и уже успел заявить об этом, когда Дональд Трамп еще питал надежды на свою победу, Facebook уже так не считал.

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Все по теме:

США, Джо Байден, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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