Рехнулся совсем сказочно: Facebook разозлил российских пропагандистов из-за выборов в США

"Фейсбук" стал ставить уведомление о вероятной победе Джо Байдена на выборах под каждым постом Дональда Трампа. Тем самым социальная сеть разозлила российских пропагандистов.

Об этом пишет Телеграмм канал "Ortega".

В их сообщении говорится, что "Фейсбук рехнулся совсем уже сказочно и клеймит плашкой «Слава президенту Байдену!» любые записи Дональда Трампа, в том числе и неполитические, вроде «С моим сыном все хорошо».

"Плашка, видимо, подразумевает, что "спасибо Байдену за это". Если женщина красива и в постели горяча, это личная заслуга Леонида Ильича. Нет, мальчики и девочки, это что угодно, только не либеральные ценности," - сделал себе репост российский пропаганистский канал.

В комментариях к этому репосту люди начали осуждать эти действия: "Что тут удивительного! У них сейчас как раз эпоха" застоя "," Этот Фейсбук уже совсем обнаглел".

Ранее не смотря на то, что Джо Байден победил на президентских выборах в США и уже успел заявить об этом, когда Дональд Трамп еще питал надежды на свою победу, Facebook уже так не считал.