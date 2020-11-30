Скачать
Понедельник, 30.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Как выбрать алкоголь на Новый год, чтобы не попасть в реанимацию: простые правила
Как выбрать алкоголь на Новый год, чтобы не попасть в реанимацию: простые правила
В Украине могут объявить локдаун с 24 декабря: что об этом известно
В Украине могут объявить локдаун с 24 декабря: что об этом известно
Двух победителей не бывает: организаторов «Танців з зірками» обвинили в нечестности
Двух победителей не бывает: организаторов «Танців з зірками» обвинили в нечестности
Легенда сборной Сенегала по футболу умер в 42 года: видео его самого знаменитого гола
Легенда сборной Сенегала по футболу умер в 42 года: видео его самого знаменитого гола

Бывшая помощница Обамы Псаки возглавит пресс-службу Белого года

Бывшая помощница Обамы Псаки возглавит пресс-службу Белого года
09:38 Сегодня Телеграф Фото: Дженнифер Псаки (twitter)

29 ноября новоизбранный президент США Джо Байден обнародовал список новых сотрудников. Согласно которому Дженнифер Псаки станет главой пресс-службы Белого дома.

Об этом сообщили в buildbackbetter.gov.

Согласно предоставленным данным, Джен Псаки в настоящее время курирует группу подтверждения перехода Байдена-Харрис. 

Стоит отметить, что во время президентства Обамы Псаки занимала несколько руководящих должностей, в том числе директора по коммуникациям Белого дома, официального представителя государственного департамента при тогдашнем госсекретаре Джоне Керри, заместителя директора по коммуникациям Белого дома и заместителя пресс-секретаря Белого дома во время финансового кризиса. 

В то же время она является "ветераном" трех президентских кампаний, работала в качестве разъездного пресс-секретаря во время кампании Обамы-Байдена в 2008 году, в качестве разъездного пресс-секретаря и старшего советника в 2012 году и в качестве заместителя пресс-секретаря президентской кампании Джона Керри в 2004 году. 

Также Псаки была представителем комитета демократической кампании Конгресса в 2006 году, когда демократы вернули себе палату представителей, а также занимала должность директора по коммуникациям бывшего конгрессмена Джо Кроули.

Перед тем, как присоединиться к переходной группе Байдена-Харриса, Псаки был вице-президентом по коммуникациям и стратегии в Фонде Карнеги за международный мир и сотрудником CNN. Псаки окончила колледж Уильяма и Мэри и живет в Вирджинии с мужем и двумя детьми.

Читайте также в материале "Телеграфа": Джо Байден получил травму ноги, играя с одной из своих собак - что говорят врачи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Белый дом, Джо Байден, Дженнифер Псаки.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет убрать Лукашенко: кого Кремль видит лидером Беларуси
02 Ученые выдвинули новую версию о появлении коронавируса
03 Двух победителей не бывает: организаторов «Танців з зірками» обвинили в нечестности
04 Дубинский назвал дату введения локдауна в Украине
05 Президент Армении сделал заявление о дальнейшей судьбе Пашиняна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Развернется борьба не на жизнь, а на смерть: кто будет править Россией вместо Путина
Развернется борьба не на жизнь, а на смерть: кто будет править Россией вместо Путина
Киев удерживает печальное лидерство: в Украине обнаружено почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
Киев удерживает печальное лидерство: в Украине обнаружено почти 10 тысяч новых случаев COVID-19
Бывшая помощница Обамы Псаки возглавит пресс-службу Белого года
Бывшая помощница Обамы Псаки возглавит пресс-службу Белого года
Будут даже в новогоднюю ночь: прогноз магнитных бурь на декабрь 2020
Будут даже в новогоднюю ночь: прогноз магнитных бурь на декабрь 2020
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь