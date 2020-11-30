Бывшая помощница Обамы Псаки возглавит пресс-службу Белого года

29 ноября новоизбранный президент США Джо Байден обнародовал список новых сотрудников. Согласно которому Дженнифер Псаки станет главой пресс-службы Белого дома.

Об этом сообщили в buildbackbetter.gov.

Согласно предоставленным данным, Джен Псаки в настоящее время курирует группу подтверждения перехода Байдена-Харрис.

Стоит отметить, что во время президентства Обамы Псаки занимала несколько руководящих должностей, в том числе директора по коммуникациям Белого дома, официального представителя государственного департамента при тогдашнем госсекретаре Джоне Керри, заместителя директора по коммуникациям Белого дома и заместителя пресс-секретаря Белого дома во время финансового кризиса.

В то же время она является "ветераном" трех президентских кампаний, работала в качестве разъездного пресс-секретаря во время кампании Обамы-Байдена в 2008 году, в качестве разъездного пресс-секретаря и старшего советника в 2012 году и в качестве заместителя пресс-секретаря президентской кампании Джона Керри в 2004 году.

Также Псаки была представителем комитета демократической кампании Конгресса в 2006 году, когда демократы вернули себе палату представителей, а также занимала должность директора по коммуникациям бывшего конгрессмена Джо Кроули.

Перед тем, как присоединиться к переходной группе Байдена-Харриса, Псаки был вице-президентом по коммуникациям и стратегии в Фонде Карнеги за международный мир и сотрудником CNN. Псаки окончила колледж Уильяма и Мэри и живет в Вирджинии с мужем и двумя детьми.

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