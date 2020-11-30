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Джо Байден получил травму во время игры со своей собакой (видео)

Джо Байден получил травму во время игры со своей собакой (видео)
07:28 Сегодня Телеграф

Новый президент США Джо Байден получил травму ноги, играя с одной из своих собак, врачи диагностировали трещины в двух костях.

Об этом сообщил личный врач Байдена Кевин О'Коннор, передает УП.

По заявленным данным, компьютерная томография смогла выявить небольшие переломы в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы. Таким образом, Байдену, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез в течении нескольких недель.

Стоит отметить, что ранее врач Байдена сообщил, что "начальные рентгеновские снимки подтверждают отсутствие очевидного перелома". Но в штабе Байдена все же решили провести еще и компьютерную томографию ноги.

В то же время действующий президент США Дональд Трамп пожелал выздоровления Байдену - "Выздоравливай скорее!", Написал Трамп ретвитнув видео, где Байден, вероятно, покидает больницу.

 

Стоит напомнить, что с семьей Байден проживают две немецкие овчарки, Чемп и Мейджор, которого Байден взяла из приюта.

Читайте также в материале "Телеграфа": Как может измениться политика США по отношению к РФ с приходом к власти Байдена – прогноз генерала.

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США, Травма, Джо Байден.

Автор:

Телеграф
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