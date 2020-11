Джо Байден получил травму во время игры со своей собакой (видео)

Новый президент США Джо Байден получил травму ноги, играя с одной из своих собак, врачи диагностировали трещины в двух костях.

Об этом сообщил личный врач Байдена Кевин О'Коннор, передает УП.

По заявленным данным, компьютерная томография смогла выявить небольшие переломы в латеральной и промежуточной клиновидных костях, которые находятся в середине стопы. Таким образом, Байдену, вероятно, понадобится носить голеностопный ортез в течении нескольких недель.

Стоит отметить, что ранее врач Байдена сообщил, что "начальные рентгеновские снимки подтверждают отсутствие очевидного перелома". Но в штабе Байдена все же решили провести еще и компьютерную томографию ноги.

В то же время действующий президент США Дональд Трамп пожелал выздоровления Байдену - "Выздоравливай скорее!", Написал Трамп ретвитнув видео, где Байден, вероятно, покидает больницу.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020