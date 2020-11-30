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Эффективна при тяжелых случаях: создатели вакцины Moderna заявили о неожиданном "прорыве"

Эффективна при тяжелых случаях: создатели вакцины Moderna заявили о неожиданном "прорыве"
15:45 Сегодня Телеграф

Несмотря на то, что к американской вакцине Moderna от коронавируса еще остается довольно много вопросов, ее создатели заявили, что на фоне общей эффективности в 90%, она показала 100% результат в тяжелых случаях заболевания COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Такую результативность удалось выяснить опытным путем в ходе исследований, в которых приняли участие более 30 тысяч человек.

При этом среди участников эксперимента вирусом в тяжелой форме переболели 30 человек, причем все они получали не реальную вакцину, а плацебо. Из этих трех десятков заболевших один человек умер.  

А в группе испытуемых, которым предлагалась вакцина, в тяжелой форме коронавирусом не заболел никто, никто и не умер. Эти данные говорят о 100% эффективности Moderna при заболеваниях COVID-19 в тяжелой форме.

Также известно, что в понедельник, 30 ноября, разработчики этой вакцины подали заявку на использование ее в США.  Теперь дело  за Управлением по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA), которое и должно дать "добро".

Ранее "Телеграф" сообщал, во сколько обойдется для украинцев вакцина Moderna.

 

 

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Все по теме:

Вакцины, Коронавирус, Covid-19, Moderna.

Автор:

Телеграф
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