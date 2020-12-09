В США продумали новый ход против России и "Северного потока-2"

Палата представителей США приняла законопроект о разрешении на оборону на сумму 741 миллиард долларов, несмотря на угрозы президента Дональда Трампа наложить вето на этот закон.

Об этом сообщает The Washington Post.

335 голосов против 78 представляют собой гораздо больший перевес в пользу законопроекта, чем голосование за более раннюю версию закона.

Отмечается, что этот проект включает новые санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Они оказались мягче, чем предполагалось изначально.

Проект оборонного бюджета предусматривает санкции за содействие продаже, аренде и предоставлению трубоукладочных судов для строительства газопроводов, за модернизацию таких судов, а также за оказание проектам страховых и сертификационных услуг.

Помимо санкций против газопроводов законопроект предусматривает ограничения для Турции за покупку российских ЗРК С-400.

После одобрения в палате представителей проект оборонного бюджета будет направлен в сенат. Там он, как ожидается, тоже будет принят большинством голосов.