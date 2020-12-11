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Осужденного за теракты соратника Усамы бен Ладена помиловали в США, потому что он толстый

Осужденного за теракты соратника Усамы бен Ладена помиловали в США, потому что он толстый
21:35 Сегодня Телеграф

Политтехнолога Усамы бен Ладена Адель Абдель Бари, которому сейчас 60 лет, освободили досрочно из-за того, что он страдает ожирением и астмой.

Бари был осуждён по делу о произошедшей в 1998 году серии терактов, в результате которой погибли 228 человек, пишет Daily Mail.

Он был досрочно освобождён, потому что находится в группе риска по заболеванию COVID-19. Он вернулся из США к своей жене в лондонскую квартиру. Великобритания не будет депортировать его в родной Египет ввиду обязательств в области прав человека — в случае депортации его просто казнят.

Бари был арестован в 1999 году в Великобритании, в 2012-м его экстрадировали в Соединённые Штаты, где он пошёл на сделку со следствием о признании вины, в результате чего был приговорён к 25 годам тюрьмы.

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Ему предъявили обвинения в 285 преступлениях, но он признал вину лишь в нескольких из них, в том числе в угрозах убийством с помощью взрывчатки, а также в преступном сговоре с целью убийства американских граждан за границей.

Напомним, что телохранитель Усамы бен Ладена Абдул Фаттах рассказал, что лидер "Аль-Каиды" опередил американских морпехов и покончил жизнь самоубийством.

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Все по теме:

Египет, Ирак-теракты, США, Великобритания, Усама бен Ладен, Адель Абдель Бари.

Автор:

Телеграф
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