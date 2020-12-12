Врачу неотложки запретили возвращаться на работу из-за твита о коронавирусе

Доктора Кливона Гилмана, врача отделения неотложной помощи, который занимался лечением больных коронавирусом в региональном медицинском центре Юма в Аризоне (США), уволили из-за того, что он во всеуслышание сообщил про дефицит койкомест для больных COVID-19.

О своем увольнении он написал на своей Facebook-странице.

"Только что приступил к работе и был уведомлен, что в штате Аризона больше нет коек в отделении интенсивной терапии", - написал Гилман.

Уже на следующий день его работодатель передал ему, что его уволили из-за его публикаций в социальных сетях. По мнению Гилмана, Ассоциация врачей США уволив его, пытается "заставить его замолчать".

По его словам, он был уволен из-за поста о том, что в Аризоне не хватает мест в отделениях интенсивной терапии. "Больницы заполнены больными, а рестораны - меценатами", - написал он.

"Это несправедливо, но это случилось с сотнями врачей скорой помощи по всей стране. Нам нужен закон, обеспечивающий надлежащую правовую процедуру для врачей скорой помощи, чтобы этого больше никогда не повторилось", - написал Гилман в Facebook.

Как сообщал "Телеграф", по данным на субботу,12 декабря, число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку 71 млн человек. Лидером по общему числу заболевших тоже считаются США, (15,7 млн). На втором месте находится Индия (9,8 млн), на третьем — Бразилия (6,7 млн). Четвертую строчку занимает Россия (2,5 млн). Первую пятерку замыкает Франция (2,4 млн).