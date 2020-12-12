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Суббота, 12.12.2020
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Коронавирус в мире набрал оборотов и перешагнул важную психологическую отметку

Коронавирус в мире набрал оборотов и перешагнул важную психологическую отметку
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку 71 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО.

Общее количество случаев коронавируса в мире составляет 71 079 535. За прошедшие сутки был зафиксирован 1 094 269 случай. Это число почти побило рекорд суточного прироста, однако 13 ноября было зафиксировано 1 128 516 зараженных COVID-19.

Антирекордсмены по числу новых случаев COVID-19:

  • Турция -  824 907
  • США - 96 763
  • Бразилия - 54 428
  • Индия - 30 006
  • Германия - 16 118

Лидером по общему числу заболевших тоже считаются США, (15,7 млн). На втором месте находится Индия (9,8 млн), на третьем — Бразилия (6,7 млн). Четвертую строчку занимает Россия (2,5 млн). Первую пятерку замыкает Франция (2,4 млн).

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По количеству новых жертв коронавируса лидируют:

  • США - 1 688

  • Мексика - 693

  • Бразилия - 672

  • Индия - 442

По общему показателю смертности от коронавируса первое место также занимают США: там из-за инфекции скончались 294 тыс. человек. Следом идут Бразилия (179,7 тыс.), Индия (142 тыс.), Мексика (112 тыс.), Великобритания (63,6 тыс.), Италия (63,3 тыс.) и Франция (57,6 тыс.). Россия находится на 10-м месте: в стране умерли более 45,3 тыс. человек.

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Пандемия, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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