Коронавирус в мире набрал оборотов и перешагнул важную психологическую отметку

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку 71 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО.

Общее количество случаев коронавируса в мире составляет 71 079 535. За прошедшие сутки был зафиксирован 1 094 269 случай. Это число почти побило рекорд суточного прироста, однако 13 ноября было зафиксировано 1 128 516 зараженных COVID-19.

Антирекордсмены по числу новых случаев COVID-19:

Турция - 824 907

США - 96 763

Бразилия - 54 428

Индия - 30 006

Германия - 16 118

Лидером по общему числу заболевших тоже считаются США, (15,7 млн). На втором месте находится Индия (9,8 млн), на третьем — Бразилия (6,7 млн). Четвертую строчку занимает Россия (2,5 млн). Первую пятерку замыкает Франция (2,4 млн).

По количеству новых жертв коронавируса лидируют:

США - 1 688

Мексика - 693

Бразилия - 672

Индия - 442

По общему показателю смертности от коронавируса первое место также занимают США: там из-за инфекции скончались 294 тыс. человек. Следом идут Бразилия (179,7 тыс.), Индия (142 тыс.), Мексика (112 тыс.), Великобритания (63,6 тыс.), Италия (63,3 тыс.) и Франция (57,6 тыс.). Россия находится на 10-м месте: в стране умерли более 45,3 тыс. человек.