Коронавирус в мире набрал оборотов и перешагнул важную психологическую отметку

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом COVID-19 по всему миру превысило отметку 71 млн человек.
Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения COVID-19 СНБО.
Общее количество случаев коронавируса в мире составляет 71 079 535. За прошедшие сутки был зафиксирован 1 094 269 случай. Это число почти побило рекорд суточного прироста, однако 13 ноября было зафиксировано 1 128 516 зараженных COVID-19.
Антирекордсмены по числу новых случаев COVID-19:
Лидером по общему числу заболевших тоже считаются США, (15,7 млн). На втором месте находится Индия (9,8 млн), на третьем — Бразилия (6,7 млн). Четвертую строчку занимает Россия (2,5 млн). Первую пятерку замыкает Франция (2,4 млн).
По количеству новых жертв коронавируса лидируют:
США - 1 688
Мексика - 693
Бразилия - 672
Индия - 442
По общему показателю смертности от коронавируса первое место также занимают США: там из-за инфекции скончались 294 тыс. человек. Следом идут Бразилия (179,7 тыс.), Индия (142 тыс.), Мексика (112 тыс.), Великобритания (63,6 тыс.), Италия (63,3 тыс.) и Франция (57,6 тыс.). Россия находится на 10-м месте: в стране умерли более 45,3 тыс. человек.