Уже почти 15 тысяч смертей: свежая статистика коронавируса в Украине

В Украине продолжают фиксировать тысячи новых случаев COVID-19 ежедневно. Всего в стране уже 885 039 случаев коронавируса. Общее число жертв COVID-19 стремительно близится к 15 тысячам человек.

Об этом гласят данные министра здравоохранения Максима Степанова в его Facebook.

"12 811 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине состоянию на 12 декабря 2020 года. В частности, заболели 593 ребенка и 572 медработника.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за последние сутки:

госпитализированы - 3 001 человек;

летальных случаев - 243;

выздоровели - 13 653 человек;

сделано тестов за сутки - 61 571 (методом ПЦР - 40 967, методом ИФА - 20 604).

В Минздраве поведали, что смогли преодолеть заболевание уже 494 001 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1696), Одесской (1357), Запорожской (807), Киевской (785) и Львовской (721) областях.

Напомним, что в Украине собираются применять комбинированный подход к проведению вакцинации против коронавируса. Таким образом вакцинацию будут проводить стационарно и с помощью мобильных групп.